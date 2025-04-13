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    «Челси» не смог победить «Ипсвич», «Вулверхэмптон» не оставил шансов «Тоттенхэму»

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    Подошли к концу еще две встречи 32-го тура английской Премьер-лиги.

    Джейдон Санчо (в центре)
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    Джейдон Санчо (в центре)

    «Челси» дома ушел от поражения в матче с «Ипсвичем», уступая два мяча после первого тайма — 2:2.

    Голы в составе гостей забивали Хулио Энсисо и Бенжамин Джонсон.

    За «Челси» отличился Джейдон Санчо, а еще один мяч был забит в результате автогола Акселя Туанзебе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ипсвич Таун 2:2
    Голы: 0:1 Хулио Энсисо (19'), 0:2 Бенджамин Джонсон (31'), 1:2 Аксель Туанзебе (автогол) (46'), 2:2 Джейдон Санчо (80') Челси: Роберт Санчес, Олуватосин Адарабиойо (Мало Гюсто, 46'), Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 68'), Педру Нету, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 88') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Бенджамин Джонсон, Лейф Дэвис (Конор Таунсенд, 62'), Кэмерон Бургесс, Аксель Туанзебе, Йенс-Люс Каюсте, Сэми Морси, Джордж Хирст (Лиам Дилап, 72'), Джек Кларк (Джейден Филоджин, 72'), Хулио Энсисо (Джек Тейлор, 77'), Dara O'Shea Предупреждения: Алекс Палмер (38'), Коул Палмер (67'), Сэми Морси (85'), Николас Джексон (87')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» довольно легко разобрался с «Тоттенхэмом» со счетом 4:2.

    За «волков» забивали Райан Айт Нури, Йорген Странд Ларсен и Матеус Кунья. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «шпор» Джед Спенс.

    Голы в составе «Тоттенхэма» на счету Матиса Теля и Ришарлисона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Тоттенхэм 4:2
    Голы: 1:0 Райан Айт Нури (2'), 2:0 Джед Спенс (автогол) (38'), 2:1 Матис Тель (59'), 3:1 Йёрген Странн Ларсен (64'), 3:2 Ришарлисон (85'), 4:2 Матеус Кунья (86') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Сантьяго Буэно, 46'), Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Матеус Кунья, 70'), Жуан Гомес (Хван Хи Чан, 83'), Маршал Манетси, Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 42'), Йёрген Странн Ларсен (Родригу Гомеш, 70'), Andre Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 75'), Ив Биссума (Родриго Бентанкур, 55'), Папе Сарр (Лукас Бергвалль, 55'), Арчи Грей, Матис Тель, Доминик Соланке (Ришарлисон, 75') Предупреждения: Ив Биссума (8'), Бен Дэвис (71'), Тоте Антонио Гомеш (86')

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