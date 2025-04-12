1-й таймБавария — Боруссия ДОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Бавария» — «Боруссия» Д. Онлайн
  • 20:01
    • «Монако» разбил «Марсель» и поднялся на второе место
  • 19:27
    • Музетти победил де Минора и вышел в финале турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта

    «Монако» разбил «Марсель» и поднялся на второе место

    «Монако» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Монако
    В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

    Такуми Минамино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Такуми Минамино

    Такуми Минамино, Брель Эмболо и Денис Закария стали авторами забитых мячей в этой игре, а Александр Головин на поле так и не появился.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Марсель 3:0
    Голы: 1:0 Такуми Минамино (34'), 2:0 Брил Эмболо (58'), 3:0 Денис Закария (пенальти) (82') Монако: Филипп Кён, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер (Мохаммед Салису, 89'), Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 85'), Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 70'), Мика Биерет (Фоларин Балогун, 70'), Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 85') Марсель: Херонимо Рульи, Улиссес Гарсия (Поль Лирола, 76'), Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд (Амин Арит, 85'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Исмаэль Беннасер, 60'), Валентин Ронжье, Жоффрей Кондогбиа, Кентен Мерлен (Амар Дедич, 60'), Луис Энрике, Jonathan Rowe (Амин Гуири, 60'), Amir Murillo Предупреждения: Уилфрид Синго (9'), Тило Керер (78'), Амин Арит (87')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» с 53 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Марсель» (52) — третий.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Мюнхенцы легко взломают оборону «шмелей»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Споткнется ли «Интер» на «Кальяри»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры