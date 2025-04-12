«Монако» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 29-го тура французской Лиги 1в родных стенах разгромилсо счетом 3:0.

Такуми Минамино, Брель Эмболо и Денис Закария стали авторами забитых мячей в этой игре, а Александр Головин на поле так и не появился.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Марсель 3:0 Голы: 1:0 Такуми Минамино (34'), 2:0 Брил Эмболо (58'), 3:0 Денис Закария (пенальти) (82') Монако: Филипп Кён, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер (Мохаммед Салису, 89'), Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 85'), Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 70'), Мика Биерет (Фоларин Балогун, 70'), Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 85') Марсель: Херонимо Рульи, Улиссес Гарсия (Поль Лирола, 76'), Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд (Амин Арит, 85'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Исмаэль Беннасер, 60'), Валентин Ронжье, Жоффрей Кондогбиа, Кентен Мерлен (Амар Дедич, 60'), Луис Энрике, Jonathan Rowe (Амин Гуири, 60'), Amir Murillo Предупреждения: Уилфрид Синго (9'), Тило Керер (78'), Амин Арит (87')

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» с 53 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Марсель» (52) — третий.