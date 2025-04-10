«Рейнджерс» прошел в эту стадию благодаря победе над «Фенербхаче». Хозяева одолели соперника в серии пенальти. 5 апреля «рейнджеры» провели последний матч, в котором уступили «Хиберниану» 0:2.
«Атлетик» играл с «Ромой». Уступив на выезде 1:2, «баски» смогли перевернуть ход событий на своем поле, выиграв 3:1. После этой победы «Атлетик» сыграл 3 поединка и не пропустил ни одного мяча. Так что хозяевам будет трудно забить в ворота клуба из Бильбао.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз со ставками за 1.88 и 2.15.
- Букмекеры: 4.09 на победу «Рейнджерс», 3.40 на ничью, 1.95 на победу «Атлетика».
- Ставка ИИ — результативная ничья со счетом 3:3.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.