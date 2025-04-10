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    «Рейнджерс» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Атлетик Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Рейнджерс» и «Атлетик» Бильбао сойдутся в одном из четвертьфиналов Лиги Европы. Встреча команд состоится 10 апреля в 22:00 мск.

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    «Рейнджерс» прошел в эту стадию благодаря победе над «Фенербхаче». Хозяева одолели соперника в серии пенальти. 5 апреля «рейнджеры» провели последний матч, в котором уступили «Хиберниану» 0:2.

    «Атлетик» играл с «Ромой». Уступив на выезде 1:2, «баски» смогли перевернуть ход событий на своем поле, выиграв 3:1. После этой победы «Атлетик» сыграл 3 поединка и не пропустил ни одного мяча. Так что хозяевам будет трудно забить в ворота клуба из Бильбао.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз со ставками за 1.88 и 2.15.

    • Букмекеры: 4.09 на победу «Рейнджерс», 3.40 на ничью, 1.95 на победу «Атлетика».

    • Ставка ИИ — результативная ничья со счетом 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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