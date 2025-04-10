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    «Фиорентина» обыгрывает в гостях «Целе»

    «Целе» — «Фиорентина»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Итальянская «Фиорентина» в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций переиграла в гостях словенский «Целе» со счетом 2:1.

    Лука Раньери
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    Лука Раньери

    Единственный мяч был забит в первом тайме — отличился Лука Раньери на 24-й минуте.

    Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти. Сначала Рикардо Мандрагора удвоил преимущество итальянской команды на 62-й минуте, а на 67-й минуте Логан Делорье-Шабе сократил отставание.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Целе — Фиорентина 1:2
    Голы: 0:1 Лука Раньери (27'), 0:2 Роландо Мандрагора (пенальти) (62'), 1:2 Логан Делорье-Шобе (пенальти) (68') Целе: Рикардо Силва, Хуанхо Ньето, Дамьян Вуклисевич, Клемен Неманич, Марк Забуковник, Жан Карничник, Тамар Светлин, Логан Делорье-Шобе (Эдмилсон Фильо, 89'), Свит Сешлар, Марио Квесич (Никита Иосифов, 83'), Алёша Матко Фиорентина: Давид де Хеа, Матиас Морено (Фабьяно Паризи, 46'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Николо Дзаньоло (Мойзе Кин, 89'), Майкл Фолоруншо (Додо, 77'), Ясин Адли (Николо Фаджоли, 63'), Данило Катальди (Амир Ричардсон, 63'), Роландо Мандрагора, Лукас Бельтран Предупреждения: Матиас Морено (35'), Лука Раньери (49'), Николо Дзаньоло (53'), Дамьян Вуклисевич (55'), Додо (87')

    Российский нападающий «Целе» Никита Иосифов вышел на поле на 83-й минуте и результативными действиями не отметился.

    Ответная встреча пройдет 17 апреля во Флоренции. Победитель данной пары встретится с лучшей командой в противостоянии между шведским «Юргорденом» и австрийским «Рапидом».

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