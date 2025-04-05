Шалимов: Забить при такой игре — должна быть доля случайности

Главный тренерподвел итог матча против(0:0).

«Прошло неплохо. Мы в принципе готовили эту игру, задание было убрать риск на своей половине, допускать как можно меньше ошибок, чтобы их вообще не было и чтобы не получали быстрые атаки. Этого не получилось у нас сделать. Мы сыграли в два нападающих, к чему у меня душа не лежит, но у в футбол мы мало сегодня играли. В основном была борьба, единоборства, все было жестко.

Во втором тайме мы подсели, они владели преимуществом, у них были удары по воротам, где‑то могло залететь. В плане результата по этой игре — он нормальный. Мы на восемь очков не отпустили "Ахмат", сократили отставание от "Пари НН". Посмотрим, но, думаю, схему мы поменяем. Учитывая поле, оно мокрое и быстрое, мяч ходит, нам надо за шесть тренировочных дней сделать изменения. Скорее всего, будем менять схему и играть в футбол короткими передачами, в тот футбол, который мне нравится. По уровню игроков сможем это делать. В нынешней манере игры доля случайности должна быть, чтобы мы забили гол. Хотя у нас были удары, нагнетали с аута, боролись, за спину бежали, но по такой схеме контролировать мяч сложно.

Не буду говорить о новой схеме. Зачем "Акрону" подсказывать?

У "Ахмата" мастеровитые игроки, Исмаэл — я с ним работал. У них опасные фланги — Садулаев, у него есть дриблинг. Мы отбирали мяч, но сразу его теряли, было тяжело, но выстояли. Мы так играть не будем. Увиденное сегодня готовили примерно, но забить при такой игре — должна быть доля случайности», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Ахмата» теперь 20 очков и 13-е место, у «Факела» 15 очков и 15-е место.