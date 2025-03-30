«Ахмат» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лигисыграли вничью.

Встреча в Грозном завершилась без забитых мячей — 0:0. Команды не смогли реализовать свои моменты.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Спартак 0:0 Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Амин Талал (Бернард Бериша, 64'), Лечи Садулаев (Даниил Зорин, 86'), Даниил Павлович Уткин (Владислав Камилов, 46'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 86'), Silva I. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте (икарду Мангаш, 60'), Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра (Данил Пруцев, 84'), Эсекьель Барко, Манфред Угальде, Garcia L. (Solari P., 72') Предупреждения: Надер Гандри (15'), Турпал Ибишев (36')

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после этой игры имеет в своем активе 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (19) — четырнадцатый.