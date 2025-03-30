ОконченАхмат — Спартак 0:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Ахмат» — «Спартак». Онлайн
  • 18:25
    • «Спартак» не смог одолеть «Ахмат»
  • 18:01
    • Гол Кина принес «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой»
    Все новости спорта

    «Спартак» не смог одолеть «Ахмат»

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Спартак
    В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью.

    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)

    Встреча в Грозном завершилась без забитых мячей — 0:0. Команды не смогли реализовать свои моменты.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Спартак 0:0
    Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Амин Талал (Бернард Бериша, 64'), Лечи Садулаев (Даниил Зорин, 86'), Даниил Павлович Уткин (Владислав Камилов, 46'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 86'), Silva I. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте (икарду Мангаш, 60'), Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра (Данил Пруцев, 84'), Эсекьель Барко, Манфред Угальде, Garcia L. (Solari P., 72') Предупреждения: Надер Гандри (15'), Турпал Ибишев (36')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после этой игры имеет в своем активе 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (19) — четырнадцатый.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» сыграть результативно?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» уверенно одолеет удинцев
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сумеет ли «Манчестер Сити» справиться с «Борнмутом»?
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры