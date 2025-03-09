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    Артем Дзюба«Крылья Советов» — «Акрон». Онлайн
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    Куртуа пропустит ближайший тур Примеры

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    Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит ближайший тур чемпионата Испании.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Сегодня, 9 марта, королевский клуб сыграет с «Райо Вальекано» в 18:15 по московскому времени. Куртуа даже не включили в заявку.

    По данным As, бельгийский голкипер в последних матчах испытывал боли в ранее травмированном колене и тренерский штаб «Реала» решил приберечь его к более важным поединкам.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ожидается, что к ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» Куртуа будет уже полностью готов. Также в составе «Реала» на игру Примеры нет Рюдигера, который болен.

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