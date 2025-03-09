Куртуа пропустит ближайший тур Примеры

Основной голкипер мадридского «Реала»пропустит ближайший тур чемпионата Испании.

Сегодня, 9 марта, королевский клуб сыграет с «Райо Вальекано» в 18:15 по московскому времени. Куртуа даже не включили в заявку.

По данным As, бельгийский голкипер в последних матчах испытывал боли в ранее травмированном колене и тренерский штаб «Реала» решил приберечь его к более важным поединкам.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ожидается, что к ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» Куртуа будет уже полностью готов. Также в составе «Реала» на игру Примеры нет Рюдигера, который болен.