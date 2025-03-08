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    «Фрайбург» и «Лейпциг» поделили очки в матче Бундеслиги

    «Фрайбург» — «Лейпциг»: счет матча 0:0, обзор

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    «Фрайбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч «Фрайбург» ударил 3 раза в створ ворот и подал 2 угловых. «Лейпциг» также дважды угрожал воротам соперника и совершил 7 штрафных.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — РБ Лейпциг 0:0
    Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Рицу Доан, Лукас Хёлер, Эрен Динкчи (Винченцо Грифо, 46'), Junior Adamu (Ян-Никлас Бесте, 75') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу (Кастелло Люкеба, 79'), Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда, Ксави Симонс (Тидиам Гомис, 88'), Давид Раум, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 46'), Артур Вермерен (Николас Зайвальд, 57'), Боте Баку, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 78'), Луа Опенда Предупреждения: Вилли Орбан (51'), Николас Зайвальд (63'), Давид Раум (87')

    После этого матча «Фрайбург» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 41-м очком в активе. «Лейпциг» — на 6-й позиции (39).

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