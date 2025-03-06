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    Компани: «Бавария» остается спокойной, это только первый матч

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    Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о разгромной победе над леверкузенским «Байером» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Это только первый матч. Сейчас мы полностью сосредоточены на ответной игре. Это была важнейшая игра сезона на данный момент, но надеемся, что впереди нас ждут ещё более важные матчи. Мы остаёмся спокойными и доказываем, что всегда готовы к важным матчам. Мы многое сделали правильно, иначе такую сильную команду просто не победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

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    Ответная встреча состоится 11 марта в Леверкузене.

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