Компани: «Бавария» остается спокойной, это только первый матч

Наставник мюнхенской «Баварии»высказался о разгромной победе над леверкузенским «Байером» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это только первый матч. Сейчас мы полностью сосредоточены на ответной игре. Это была важнейшая игра сезона на данный момент, но надеемся, что впереди нас ждут ещё более важные матчи. Мы остаёмся спокойными и доказываем, что всегда готовы к важным матчам. Мы многое сделали правильно, иначе такую сильную команду просто не победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответная встреча состоится 11 марта в Леверкузене.