Красич, Акинфеев и Вагнер Лав сыграют за ЦСКА в матче в честь 20‑летия победы в Кубке УЕФА

сыграет гала‑матч 18 мая, который будет приурочен к

За ЦСКА выйдут на поле Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Вагнер Лав, Милош Красич, Ивица Олич и другие звезды того состава. Главным тренером снова станет Валерий Газзаев.

«Нужно помнить про свое великое прошлое, это легендарная победа. К сожалению, в истории нашего футбола не так много еврокубковых трофеев. Я горжусь, что в 2005 году ЦСКА стал первым клубом России, завоевавшим еврокубок.

Об этом нужно рассказывать молодому поколению. На таких легендарных победах нужно растить и воспитывать молодежь, рассказывая о спортсменах и тренерах. Этот праздник прежде всего для болельщиков и любителей футбола, и для людей, которые сотворили легендарную победу», — рассказал «Матч ТВ» генеральный директор клуба Роман Бабаев .

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Соперником армейцев станет команда, которая будет собрана из противников ЦСКА в том розыгрыше Кубка УЕФА 2005 года: «Челси», «Бенфики», «Пармы», «Осера», «ПСЖ», «Бенфики», «Партизана» и «Порту».

В предварительный состав ЦСКА вошли: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Даниэль Карвальо, Чиди Одиа, Осмар Феррейра, Юрис Лайзанс, Вагнер Лав, Милош Красич, Дмитрий Кириченко, Дуду, Сергей Самодин, Александр Салугин, Ролан Гусев, Ивица Олич, Элвир Рахимич, Виталий Денисов.