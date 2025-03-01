«Айнтрахт» — «Байер»: счет матча 1:4, обзор голов

одержал уверенную победу над(4:1) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе команды Хаби Алонсо голы записали на свой счет Нейтан Телла на 26-й минуте, Норди Мукиэле на 29-й минуте, Патрик Шик на 33-й и Алеш Гарсия на 62-й минуте.

Единственный гол у «Айнтрахта» забил Уго Экитике на 37-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Байер 1:4 Голы: 0:1 Нейтан Телла (26'), 0:2 Норди Мукиэле (29'), 0:3 Патрик Шик (33'), 1:3 Уго Экитике (37'), 1:4 Алейш Гарсия (62') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Робин Кох (Миши Батшуайи, 71'), Артур Теате, Натаниэль Браун (Нильс Нкунку, 78'), Ансгар Кнауфф (Ннамди Коллинз, 46'), Марио Гётце, Эйе Скири, Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 46'), Уго Экитике, Элье Ваи (Жан-Маттео Баойя, 72') Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг (Йонас Хофман, 83'), Марио Эрмосо, Жонатан Та, Норди Мукиэле, Флориан Вирц (Эмилиано Буэндия, 83'), Нейтан Телла (Виктор Бонифас, 77'), Гранит Джака (Эксекиэль Паласиос, 77'), Алейш Гарсия, Патрик Шик (Амин Адли, 58') Предупреждения: Гранит Джака (69'), Эйе Скири (80')

После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе. «Айнтрахт» — на 3-й позиции (42 балла).