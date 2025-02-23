Дзюба может перебраться в «Кайрат»

Владелец «Кайрата»рассказал, что намерен пригласить в ряды своего клуба форварда тольяттинского «Акрона»

«Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема», — сказал Боранбаев в интервью «Кинопоиску».

Календарь и таблица РПЛ

36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре 2024 года, а его контракт истекает летом 2025-го. В этом сезоне он сыграл в РПЛ 11 матчей и забил в них 3 мяча. До российского рекорда Александра Кержакова ему осталось забить всего два гола.