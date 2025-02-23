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    Дзюба может перебраться в «Кайрат»

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    Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что намерен пригласить в ряды своего клуба форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема», — сказал Боранбаев в интервью «Кинопоиску».

    Календарь и таблица РПЛ

    36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре 2024 года, а его контракт истекает летом 2025-го. В этом сезоне он сыграл в РПЛ 11 матчей и забил в них 3 мяча. До российского рекорда Александра Кержакова ему осталось забить всего два гола.

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