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    Дьяков — про формат ЛЧ: 18 матчей одновременно — это сумасшествие

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    Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказал свое отношение к новому формату проведения матчей в Лиге чемпионов.

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    Напомним, что вчера, 29-го января было сыграно сразу 18 матчей заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов в одно время (23:00 мск).

    «Новый формат Лиги чемпионов непривычен. Все привыкли к старому групповому этапу, где всё было круто. Сейчас добавили два лишних матча, и теперь играют восемь встреч. Но, с другой стороны, в плей-офф могли не выйти "Манчестер Сити" и ПСЖ, но в итоге дальше прошли все. Мне кажется, во всём футболе становится всё больше матчей, а у игроков меньше времени отдыхать. Всё ради денег.

    18 матчей одновременно — это сумасшествие. Все привыкли, когда матчи разбиты на два дня. Как их посмотришь? Даже если говорить о плей-офф, уже на ранней стадии сыграют "Реал" — "Бавария". Старый формат Лиги чемпионов был круче», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • По итогам общего этапа Лиги чемпионов 1-е место занял «Ливерпуль», набрав 21 очко. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 19-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (19).

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