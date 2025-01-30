Дьяков — про формат ЛЧ: 18 матчей одновременно — это сумасшествие

Экс-футболиствысказал свое отношение к новому формату проведения матчей в Лиге чемпионов.

Напомним, что вчера, 29-го января было сыграно сразу 18 матчей заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов в одно время (23:00 мск).

«Новый формат Лиги чемпионов непривычен. Все привыкли к старому групповому этапу, где всё было круто. Сейчас добавили два лишних матча, и теперь играют восемь встреч. Но, с другой стороны, в плей-офф могли не выйти "Манчестер Сити" и ПСЖ, но в итоге дальше прошли все. Мне кажется, во всём футболе становится всё больше матчей, а у игроков меньше времени отдыхать. Всё ради денег.

18 матчей одновременно — это сумасшествие. Все привыкли, когда матчи разбиты на два дня. Как их посмотришь? Даже если говорить о плей-офф, уже на ранней стадии сыграют "Реал" — "Бавария". Старый формат Лиги чемпионов был круче», — сказал Дьяков Чемпионату.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов 1-е место занял «Ливерпуль», набрав 21 очко. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 19-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Арсенал» (19).