Мостовой: Отставка Черчесова из сборной Казахстана напрашивалась

Бывший футболист «Спартака»признался, что для него не стала сюрпризом новость об увольнениис поста главного тренера сборной Казахстана.

«Отставка Черчесова ожидаема и напрашивалась. Я говорил после его назначения, что ничего в сборной Казахстана не изменится.

Не в обиду футболистам, но они слабее игроков других сборных.

Еще хуже, что Черчесов уходит с какими-то антирекордами. Ничего удивительного нет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.