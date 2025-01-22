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    «Штутгарт» в гостях уверенно обыграл «Слован»

    «Слован» — «Штутгарт»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Слован» из Братиславы потерпел на своем поле поражение от немецкого «Штутгарта» со счетом 1:3.

    Джейми Левелинг
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    Джейми Левелинг

    Единственный мяч в составе хозяев на 85-й минуте забил Идьесси Метсоко.

    В составе «Штутгарта» дублем отметился Джейми Левелинг, еще один мяч у Фабиана Ридера.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Слован — Штутгарт 1:3
    Голы: 0:1 Джейми Левелинг (11'), 0:2 Джейми Левелинг (36'), 1:2 Иджесси Метсоко (85'), 1:3 Фабиан Ридер (88') Слован: Доминик Такач, Сесар Блэкман (Юрий Медведев, 89'), Гурам Кашия, Кевин Виммер, Кенан Байрич, Кириакос Саввидис (Ален Мустафич, 82'), Роберт Мак (Иджесси Метсоко, 71'), Марко Толич, Давид Стрелец, Зуберу Шарани, Нино Марцелли (Артур Гайдош, 89') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Антони Руо, Йоша Вагноман (Леонидас Стергиу, 90'), Крис Фюрих, Джейми Левелинг (Фабиан Ридер, 70'), Ангело Штиллер, Янник Кайтель (Амин Аль-Дахиль, 81'), Дениз Ундав (Эрмедин Демирович, 70'), Энцо Мийо (Паскаль Штенцель, 90') Предупреждения: Антони Руо (25'), Гурам Кашия (30'), Кириакос Саввидис (45 + 2'), Дениз Ундав (55'), Ангело Штиллер (61')

    «Слован» с 0 очков в подвале турнирной таблицы. «Штутгарт» пока на 21-й строчке с 10 очками.

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