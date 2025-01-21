Мусаев рассказал, почему некоторые легионеры вернулись в «Краснодар» с опозданием

Наставник «Краснодара»отметил, по какой причине некоторые легионеры явились на зимние сборы команды с опозданием.

Не сразу к команде присоединились Джон Кордоба, Лукас Оласа и Кевин Кастаньо.

«Летом все трое были на Копа Америка и прошли в самые финальные стадии. Колумбия стала второй, Уругвай третьим. И мы попросили их вернуться раньше.

Допустим, Оласа приехал, по-моему, всего неделю отдыхал. И мы пообещали им, что зимой дадим на несколько дней больше. И у них тоже было домашнее задание. Они приехали в хорошем состоянии, никаких проблем нет», — сказал Мусаев в видео пресс-службы «Краснодара».