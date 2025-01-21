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    Гвардиола: Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У обеих команд осталось по два матча. Завтрашний матч очень важен для нас, но у нас есть ещё одна игра дома против "Брюгге". Я незнаю, сколько очков нам понадобится, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников.

    Мне нравится все, что связано с Луисом Энрике и с тем, как играет "Пари Сен-Жермен". Наши семьи — очень, очень близкие друзья. Я люблю их, думаю, они любят нас. У нас невероятная связь, и мы счастливы, когда видимся. От всего сердца я хочу, чтобы завтра "Пари Сен-Жермен" сыграл плохо, чтобы мы могли их обыграть, но это будет 95 минут, а потом отношения с Луисом Энрике останутся прежними», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 января, и начнется в 23:00 мск.

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