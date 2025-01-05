«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «мерсисайдцев» голы забили Коди Гакпо на 59-й минуте и Мохамед Салах на 70-й минуте с пенальти.

У «Манчестер Юнайтед» голы записали на свой счет Лисандро Мартинес на 52-й минуте и Амад Диалло на 80-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:2 Голы: 0:1 Лисандро Мартинес (52'), 1:1 Коди Матес Гакпо (59'), 2:1 Мохамед Салах (пенальти) (70'), 2:2 Амад Диалло (80') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 86'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Диогу Жота, 61'), Луис Диас (Дарвин Нуньес, 60'), Коди Матес Гакпо (Харви Эллиотт, 86') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Маттейс де Лигт (Лени Йоро, 83'), Бруну Фернандеш, Кобби Майну (Алехандро Гарначо, 72'), Мануэль Угарте, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 87'), Амад Диалло Предупреждения: Диогу Далот (23'), Амад Диалло (54'), Маттейс де Лигт (64'), Гарри Магуайр (73'), Дарвин Нуньес (77'), Трент Александер-Арнольд (83')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й позиции (23 балла).