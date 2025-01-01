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    Глушаков: В СКА точно остаюсь, про остальное пока не знаю

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своих планах на будущее.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Спокойно встретил Новый год в кругу семьи. Загадал желание, связанное со спортом и личной жизнью, но рассказывать не буду, иначе не сбудется.

    Я тренируюсь, хожу в зал. Супруга тоже восстанавливается после родов. Семейным подрядом готовимся потихоньку, поддерживаем форму. В СКА точно остаюсь, про остальное пока не знаю. О завершении карьеры, если она будет, я обязательно расскажу», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Напомним, что Глушаков также выступает в составе медиафутбольной команды «СКА-Ростов».

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