Глушаков: В СКА точно остаюсь, про остальное пока не знаю

Полузащитниквысказался о своих планах на будущее.

«Спокойно встретил Новый год в кругу семьи. Загадал желание, связанное со спортом и личной жизнью, но рассказывать не буду, иначе не сбудется.

Я тренируюсь, хожу в зал. Супруга тоже восстанавливается после родов. Семейным подрядом готовимся потихоньку, поддерживаем форму. В СКА точно остаюсь, про остальное пока не знаю. О завершении карьеры, если она будет, я обязательно расскажу», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков также выступает в составе медиафутбольной команды «СКА-Ростов».