Слот — о разгроме «Тоттенхэма»: Невероятное зрелище, я наслаждался

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, что ему очень понравилась игра команды в рамках 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (6:3) и до середины второго тайма он был под впечатлением от показанного футбола.

«До 60-й или 65-й минуты я действительно наслаждался тем, что видел. Конечно, однажды нас поймали на том, что мы выносили мяч из глубины, и это сразу же привело к голу для "Тоттенхэма". Вы думаете, что, если бы мы ушли в раздевалку со счётом 2:1, это не оправдало бы всех тех моментов, которые у нас были, — вот почему я был вполне доволен тем фактом, что мы выигрывали со счётом 3:1. Затем 4:1, 5:1, невероятное зрелище.

Но потом вы также увидели, что независимо от того, насколько качественными являются игроки, если они думают, что им больше не нужно бегать, то в этой лиге, особенно против "Тоттенхэма", потому что они так хорошо владеют мячом… Они сразу же начинают творить, и именно это они и сделали, забив два гола. Честно говоря, я был счастлив, что мы забили шестой», — цитирует Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице АПЛ с 39 очками, увеличив преимущество над «Челси» ло четырех очков и имея игру в запасе.