Представитель Захаряна: Ждем возвращения Арсена в 2025 году

, представитель полузащитника «Реал Сосьедад», высказался о состоянии футболиста. Он отметил, когда хавбек может вернуться на поле.

«Арсен тренируется, но остался только один тур. Он работает в полную силу, в общей группе. Ждем его появления уже в следующем году.

"Все нормально, все хорошо с психологической точки зрения. Он устойчив, желает поскорее вернуться на поле. Хочет окунуться и в премьер-лигу, и в еврокубки. Справляется", — сказал Голубин "СЭ".

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Захарян в 40 матчах забил один гол и сделал 2 результативные передачи.