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    Представитель Захаряна: Ждем возвращения Арсена в 2025 году

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    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о состоянии футболиста. Он отметил, когда хавбек может вернуться на поле.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Арсен тренируется, но остался только один тур. Он работает в полную силу, в общей группе. Ждем его появления уже в следующем году.

    "Все нормально, все хорошо с психологической точки зрения. Он устойчив, желает поскорее вернуться на поле. Хочет окунуться и в премьер-лигу, и в еврокубки. Справляется", — сказал Голубин "СЭ".

    6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне Захарян в 40 матчах забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

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