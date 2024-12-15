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    Хамес Родригес назвал Модрича гением

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    Полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес высказался об игре футболиста «Реала» Луки Модрича.

    Лука Модрич — полузащитник «Реала»
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    Лука Модрич — полузащитник «Реала»

    «Он просто чудо, гений. У меня была возможность играть с ним, и с годами он играет всё лучше и лучше.

    Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорош. А сейчас он просто гений», — приводит слова Хамеса Marca.

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    • Напомним, что Модрич пополнил состав «Реала» в 2012-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.

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