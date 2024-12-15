Хамес Родригес назвал Модрича гением

Полузащитниквысказался об игре футболиста

«Он просто чудо, гений. У меня была возможность играть с ним, и с годами он играет всё лучше и лучше.

Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорош. А сейчас он просто гений», — приводит слова Хамеса Marca.

Напомним, что Модрич пополнил состав «Реала» в 2012-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.