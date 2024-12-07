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    «Жирона» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 16-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Жироны». Матч команд состоится 07 декабря в 23:00 мск.

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    «Реал» ведет погоню за «Барселоной» в турнирной таблице и у него появилась хорошая возможность набрать очки. Гости не оставили шансов «Жироне» в последних двух очных встречах, разгромив ее 3:0 и 4:0.

    Однако напомним, что «Жирона» не проигрывает в чемпионате уже 4 тура и после 15 матчей имеет 22 очка, с которыми она занимает 8-е место. «Реал» свою серию побед прервал поражением от «Атлетика» Бальбао (2:1) и сейчас отстает от «Барселоны» на 5 очков в борьбе за 1-е место.

    Прогнозы и ставки

    Посмотрим, с какими коэффициентами выступили букмекеры, какие ставки рекомендуют эксперты.

    • Букмекеры: 4.00 на победу «Жироны», 3.95 на ничью, 1.83 на победу «Реала».

    • LiveSport.Ru: Так как для «Реала» это удачный соперник, эксперты сайта сосредоточились на «галактикос» и предложили две ставки на них с коэффициентами 2.25 и 2.17. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект: ИИ победителя не выявил, поскольку он считает, что встреча закончится нулями на табло.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Жирона» — «Реал», а также других поединков недели на сайте LiveCup.Run.

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