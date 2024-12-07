«Реал» ведет погоню за «Барселоной» в турнирной таблице и у него появилась хорошая возможность набрать очки. Гости не оставили шансов «Жироне» в последних двух очных встречах, разгромив ее 3:0 и 4:0.
Однако напомним, что «Жирона» не проигрывает в чемпионате уже 4 тура и после 15 матчей имеет 22 очка, с которыми она занимает 8-е место. «Реал» свою серию побед прервал поражением от «Атлетика» Бальбао (2:1) и сейчас отстает от «Барселоны» на 5 очков в борьбе за 1-е место.
Прогнозы и ставки
Посмотрим, с какими коэффициентами выступили букмекеры, какие ставки рекомендуют эксперты.
- Букмекеры: 4.00 на победу «Жироны», 3.95 на ничью, 1.83 на победу «Реала».
- LiveSport.Ru: Так как для «Реала» это удачный соперник, эксперты сайта сосредоточились на «галактикос» и предложили две ставки на них с коэффициентами 2.25 и 2.17. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект: ИИ победителя не выявил, поскольку он считает, что встреча закончится нулями на табло.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Жирона» — «Реал», а также других поединков недели на сайте LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету