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    «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии, «Вердер» вырвал победу у «Дармштадта»

    «Бавария» — «Байер»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария Байер
    В матча 1/8 финала Кубка Германии «Байер» на выезде переиграл «Баварию» со счетом 1:0.

    «Байер»
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    «Байер»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Натан Телла на 69-й минуте.

    Отметим, что «Бавария» уже с 17-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления вратаря Мануэля Нойера.

    Футбол. Германия. Кубок
    Бавария — Байер 0:1
    Гол: 0:1 Нейтан Телла (69') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Матис Тель, 84'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Саша Боэ, 73'), Альфонсо Дэвис, Леон Горецка (Александар Павлович, 73'), Лерой Зане (Перец Даниэл, 19'), Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 73') Байер: Матей Коварж, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Пьеро Инкапье, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Норди Мукиэле (Артур, 61'), Флориан Вирц, Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Роберт Андрих (Патрик Шик, 46') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (13'), Эдмон Тапсоба (13'), Флориан Вирц (22'), Леон Горецка (52'), Матей Коварж (78') Удаление: Мануэль Нойер (17')

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    В параллельной игре «Вердер» в родных стенах минимально обыграл «Дармштадт» со счетом 1:0.

    Точный удар на счету Антони Юнга уже на четвертой компенсированной минуте.

    Футбол. Германия. Кубок
    Вердер — Дармштадт 98 0:0
    Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Марко Фридль, Милош Велькович (Антони Юнг, 14'), Митчелл-Элия Вайзер, Деррик Кён, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 70'), Сенне Линен, Марко Грюлль (Justin Njinmah, 70'), Романо Шмид, Марвин Дукш Дармштадт 98: Марсель Шуэн, Серхио Лопес, Александар Вукотич, Матей Маглица (G.Bueno, 82'), Клеменс Ридель, Фабиан Нюрнбергер, Андреас Мюллер (Мервейлле Папела, 82'), Кай Клефиш, Исак Лидберг, Килиан Корредор, Лука Марсейлер (Финн Лакенмахер, 63') Предупреждения: Никлас Штарк (22'), Михаэль Цеттерер (34'), Матей Маглица (36'), Митчелл-Элия Вайзер (55'), Марвин Дукш (73')

    Таким образом, «Байер» и «Вердер» стали четвертьфиналистами Кубка Германии, а «Бавария» и «Дармштадт» покинули турнир.

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