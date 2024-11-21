Нойер может не сыграть против «Аугсбурга»

Мануэль Нойер Фото: globallookpress.com
«Мы надеемся, что все в порядке, и он сможет играть завтра. Но нам нужно подождать и посмотреть, как будут проходить сегодняшние тренировки.
Мы предполагаем, что Ману сможет сыграть завтра. Но если он не сможет, то это будет Даниэль Перец. Он очень хорошо проявил себя в последних двух играх за сборную, к сожалению, против Бельгии. Свен Ульрайх не может выйти на поле по личным причинам, больше ничего сказать не могу», — сказал Компани на пресс-конференции.
Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится 22 ноября. Начало — в 22:30 мск.