Нойер может не сыграть против «Аугсбурга»

Голкипер «Баварии»может пропустить матч 11-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом». Накануне голкипер досрочно завершил тренировку.

«Мы надеемся, что все в порядке, и он сможет играть завтра. Но нам нужно подождать и посмотреть, как будут проходить сегодняшние тренировки.

Мы предполагаем, что Ману сможет сыграть завтра. Но если он не сможет, то это будет Даниэль Перец. Он очень хорошо проявил себя в последних двух играх за сборную, к сожалению, против Бельгии. Свен Ульрайх не может выйти на поле по личным причинам, больше ничего сказать не могу», — сказал Компани на пресс-конференции.

Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится 22 ноября. Начало — в 22:30 мск.