«Факел» поддержал Евсеева

«Факел» выразил поддержку бывшему главному тренеру воронежской команды Вадиму Евсееву после инцидента, произошедшего накануне в Астрахани.

Евсеев, который сейчас является главным тренером команды «Ленинградец», и его помощник Александр Шмарко пострадали в результате нападения с использованием ножа и перцового баллончика. Угрозы жизни тренеров нет. Двое подозреваемых задержаны.

«Воронежский "Факел" выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани. Желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

48-летний Евсеев тренировал «Факел» с мая по сентябрь 2023 года.