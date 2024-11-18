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    «Факел» поддержал Евсеева

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    «Факел» выразил поддержку бывшему главному тренеру воронежской команды Вадиму Евсееву после инцидента, произошедшего накануне в Астрахани.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    Евсеев, который сейчас является главным тренером команды «Ленинградец», и его помощник Александр Шмарко пострадали в результате нападения с использованием ножа и перцового баллончика. Угрозы жизни тренеров нет. Двое подозреваемых задержаны.

    «Воронежский "Факел" выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани. Желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

    48-летний Евсеев тренировал «Факел» с мая по сентябрь 2023 года.

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