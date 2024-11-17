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    «Шинник» и «Чайка» поделили очки

    «Шинник» — «Чайка»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 19-го тура Первой российской лиги «Шинник» и «Чайка» сыграли вничью.

    Дмитрий Черышев (главный тренер «Шинника»)
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    Дмитрий Черышев (главный тренер «Шинника»)

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друг, сыграв 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Чайка 0:0
    Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Чайка: Михаил Штепа, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Александр Нестеров, Муслим Бамматгереев, Даниил Черняков, Олег Николаев, Данила Янов, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Предупреждения: Лев Скворцов (39'), Василий Алейников (56'), (77'), (77')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Команда из Песчанокопского с 26 очками идет седьмой в турнирной таблице ФНЛ. Ярославцы с 19 баллами занимают 15-ю позицию.

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