«Шинник» — «Чайка»: счет матча 0:0, обзор

Дмитрий Черышев (главный тренер «Шинника») Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друг, сыграв 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Чайка 0:0
Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Чайка: Михаил Штепа, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Александр Нестеров, Муслим Бамматгереев, Даниил Черняков, Олег Николаев, Данила Янов, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Предупреждения: Лев Скворцов (39'), Василий Алейников (56'), (77'), (77')
Команда из Песчанокопского с 26 очками идет седьмой в турнирной таблице ФНЛ. Ярославцы с 19 баллами занимают 15-ю позицию.