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    Юран — один из кандидатов на пост главного тренера «Спортинга»

    Футбол Португалия Спортинг Лиссабон
    Российский специалист Сергей Юран заявил, что входит в шорт-лист потенциальных тренеров португальского «Спортинга».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Да, я попал в шорт-лист на пост главного тренера "Спортинга". Люблю перепроверять, после вопроса журналиста сразу перезвонил в Португалию, чтобы не выглядеть клоуном — вдруг троллят или ещё что-то.

    Набрал, сказали, что да, я есть в шорт-листе. Но сначала смотрят местных тренеров», — сказал Юран в новом выпуске «Спартак шоу».

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    • Российский тренер во время своей карьеры футболиста выступал в чемпионате Португалии за «Бенфику» и «Порту». Напомним, что наставник лиссабонского клуба Рубен Аморим в ближайшее время возглавит «Манчестер Юнайтед».

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