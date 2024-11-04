Юран — один из кандидатов на пост главного тренера «Спортинга»

Российский специалистзаявил, что входит в шорт-лист потенциальных тренеров португальского

«Да, я попал в шорт-лист на пост главного тренера "Спортинга". Люблю перепроверять, после вопроса журналиста сразу перезвонил в Португалию, чтобы не выглядеть клоуном — вдруг троллят или ещё что-то.

Набрал, сказали, что да, я есть в шорт-листе. Но сначала смотрят местных тренеров», — сказал Юран в новом выпуске «Спартак шоу».

Российский тренер во время своей карьеры футболиста выступал в чемпионате Португалии за «Бенфику» и «Порту». Напомним, что наставник лиссабонского клуба Рубен Аморим в ближайшее время возглавит «Манчестер Юнайтед».