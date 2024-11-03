«Акрон» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

Голы забили Родриго Эсковаль и Артем Дзюба. На 92-й минуте нападающий самарского клуба Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Крылья Советов 2:0
Голы: 1:0 Родриго Эсковаль (20'), 2:0 Артём Дзюба (72') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Беншимол Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев, Galdames T. Предупреждения: Сергей Бабкин (50'), Стефан Лонча (59'), Максим Кузьмин (66')
«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах. Клуб набрал 16 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.
«Крылья Советов» (12) идут на 10-й строчке.