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    «Акрон» выиграл у «Крыльев Советов»

    «Акрон» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Акрон» взял верх над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Голы забили Родриго Эсковаль и Артем Дзюба. На 92-й минуте нападающий самарского клуба Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Крылья Советов 2:0
    Голы: 1:0 Родриго Эсковаль (20'), 2:0 Артём Дзюба (72') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Беншимол Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев, Galdames T. Предупреждения: Сергей Бабкин (50'), Стефан Лонча (59'), Максим Кузьмин (66')

    «Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах. Клуб набрал 16 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» (12) идут на 10-й строчке.

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