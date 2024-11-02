«Сокол» и «Енисей» одержали победы в матчах Первой лиги

Завершились два матча 17-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Сокол» обыграл тульский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил нападающий Артём Максименко на 13-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Арсенал Тула 1:0 Гол: 1:0 Александр Максименко (13') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Антон Синяк, Руслан Чобанов, Никита Капленко, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Павел Забелин Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Евгений Шевченко, Алан Цараев, Ишхан Гелоян, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Никита Капленко (50'), Роман Ермолин (63')

После этого матча «Сокол» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе. Тульский «Арсенал» — на 3-й позиции (28).

В параллельном матче «Енисей» всухую обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

В составе красноярской команды голы записали на свой счет Александр Масловский на 54-й минуте и Александр Ломакин на 90+3-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Ротор 2:0 Голы: 1:0 Александр Масловский (54'), 2:0 Александр Ломакин (90+3') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Андрей Окладников Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Владислав Тюрин, Михаил Агеев, Pyatkin I.

«Енисей» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 23 очками в активе, а «Ротор» — на 10-й строчке (22).