Силкин: «Динамо» — более классная команда, чем «Химки»

Экс-игрок и тренер московского «Динамо»прокомментировал предстоящий матч его родной команды против «Химок» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Любая команда РПЛ может обыграть любую, если она не настроится. "Динамо" — более классная команда, чем "Химки", и динамовцы свои очки уже подрастеряли. К предстоящей игре им нужно отнестись нормально. От настроя защитников "Динамо" на матч будет зависеть, возникнут ли у команды снова проблемы в обороне.

В "Химках" есть какие-то супер-пупер звёзды? Заболотный, Бакаев и Мирзов… Если любому нападающему дать свободу, он может позабивать голов. Но задача защитника не допустить этого», — сказал Силкин «Чемпионату».