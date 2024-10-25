Ловчев об игре «Спартака»: Все хуже и хуже — команда не прогрессирует

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о работена посту главного тренера красно-белых.

«Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже.

У "Спартака" пока нет какого‑то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Миенти Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. В ближайшем матче команда Станковича сыграет 27 октября против «Пари НН».