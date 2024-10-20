В «Ювентусе» подтвердили уход Погба

Технический директор «Ювентуса»отметил, что хавбекуйдет из клуба.

«Погба был отличным игроком, но сейчас у нас другие планы. Мы инвестировали в разных футболистов, и теперь наша команда полностью укомплектована», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Соглашение Погба с клубом истекает в июне 2026 года.

Напомним, в сентябре 2023 года Погба дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. В нынешнем октябре дисквалификация была сокращена до 18 месяцев.

Таким образом, Погба вернется к официальным матчам в марте 2025 года.