ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Германия — Нидерланды. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Германия — Нидерланды

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Нидерландов
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Рафаэль НадальЛебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине Брэндон Ройвал и Татсуро ТаираРойвал остановил Таиру, Доусон без проблем прошел Гарсию. Обзор карда UFC Vegas 98
    Все новости спорта
    Флориан Вирц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    Сборная Германии на своем поле сыграет с Нидерландами в рамках 4-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Германия

    Сборная Германии занимает первое место в своей группе, набрав семь очков в трех матчах Лиги наций. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:3.

    В стартовом туре немцы дома одержали разгромную победу над сборной Венгрии — 5:0. Следующие два матча подопечные Юлиана Нагельсманна провели на выезде, набрав в них 4 очка. Сначала Германия разошлась миром со сборной Нидерландов (2:2), а в прошедшую пятницу обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1.

    Нидерланды

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Сборная Нидерландов расположилась на второй позиции в группе, записав в свой актив пять очков в трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 8:5.

    Голландцы начали турнир с уверенной победы над сборной Боснии и Герцеговины, забив в ворота соперника пять мячей и пропустив дважды в свои (5:2). Следующий два матча с Германией и Венгрией завершились для подопечных Роналда Кумана вничью — 2:2 и 1:1 соответственно.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах сборная Германии одержала 4 победы, Нидерланды оказались сильнее в 2-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Нидерланды с коэффициентом 2.40.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры