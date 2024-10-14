Сборная Германии на своем поле сыграет с Нидерландами в рамках 4-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Германия

Сборная Германии занимает первое место в своей группе, набрав семь очков в трех матчах Лиги наций. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:3.

В стартовом туре немцы дома одержали разгромную победу над сборной Венгрии — 5:0. Следующие два матча подопечные Юлиана Нагельсманна провели на выезде, набрав в них 4 очка. Сначала Германия разошлась миром со сборной Нидерландов (2:2), а в прошедшую пятницу обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1.

Нидерланды

Сборная Нидерландов расположилась на второй позиции в группе, записав в свой актив пять очков в трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 8:5.

Голландцы начали турнир с уверенной победы над сборной Боснии и Герцеговины, забив в ворота соперника пять мячей и пропустив дважды в свои (5:2). Следующий два матча с Германией и Венгрией завершились для подопечных Роналда Кумана вничью — 2:2 и 1:1 соответственно.

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах сборная Германии одержала 4 победы, Нидерланды оказались сильнее в 2-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Нидерланды с коэффициентом 2.40.