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    ЦСКА минимально одолел «Динамо»

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде переиграл «Динамо» со счетом 2:1.

    Тамерлан Мусаев
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    Тамерлан Мусаев

    На голы Аббосбека Файзуллаева и Тамерлана Мусаева хозяева ответили точным ударом Хорхе Карраскаля.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — ЦСКА 1:2
    Голы: 0:1 Аббосбек Файзуллаев (17'), 1:1 Хорхе Карраскаль (55'), 1:2 Тамерлан Мусаев (89') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Битело, Константин Тюкавин, Arthur Gomes ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Саша Зделар, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев, Сауль Гуарирапа Предупреждения: Муми Нгамал (62'), Матвей Кисляк (73'), (90')

    Календарь и таблица РПЛ

    Теперь у обеих команд в активе по 20 очков: ЦСКА — четвертый, «Динамо» — пятое.

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