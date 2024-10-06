«Динамо» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Тамерлан Мусаев Фото: globallookpress.com
На голы Аббосбека Файзуллаева и Тамерлана Мусаева хозяева ответили точным ударом Хорхе Карраскаля.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — ЦСКА 1:2
Голы: 0:1 Аббосбек Файзуллаев (17'), 1:1 Хорхе Карраскаль (55'), 1:2 Тамерлан Мусаев (89') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Битело, Константин Тюкавин, Arthur Gomes ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Саша Зделар, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев, Сауль Гуарирапа Предупреждения: Муми Нгамал (62'), Матвей Кисляк (73'), (90')
Теперь у обеих команд в активе по 20 очков: ЦСКА — четвертый, «Динамо» — пятое.