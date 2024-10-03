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    «Манчестер Юнайтед»«Порту» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Бистрович: Уровень Пьянича виден в каждом касании

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    Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович положительно отнесся к подписанию клубом боснийца Миралема Пьянича и считает его очень сильным футболистом.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Как вам Миралем Пьянич? Чувствуется его уровень, конечно. Только посмотрите, где он успел поиграть, за какие клубы. С каждой его передачей, с каждым касанием мяча видно, какой он классный игрок.

    Можно ли сказать, что он по уровню выше всех в ЦСКА? Тяжело пока сказать, потому что он только приехал. Миралему еще нужно время на адаптацию, подтянуть физическую форму, потому что он долго не играл. Думаю, что он все свои качества еще покажет на поле», — сказал Бистрович «Матч ТВ».

    34-летний Пьянич успел дебютировать за армейцев в Кубке России против «Пари НН» (2:0), появившись на поле в конце встрече.

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