«Бетис» — «Эспаньол»: счет матча 1:0, обзор гола

В 8-м туре испанской Примерывзял верх у себя дома над— 1:0.

На 45-й минуте нападающий хозяев Абде Эззалзули не реализовал 11-метровый.

Победу «огурцам» в конце встречи принес аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Бетис — Эспаньол 1:0 Гол: 1:0 Джовани Ло Чельсо (85') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Серхи Альтмира (Джонни Кардозо, 79'), Марк Рока (Айтор Руйбаль, 78'), Джовани Ло Чельсо, Икер Лосада (Пабло Форнальс, 60'), Абде Эззальзули (Ассане Диао, 88'), Седрик Бакамбу (Витор Уго Роке Феррейра, 60') Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро (Алехо Велис, 87'), Мараш Кумбула, Серджи Гомес, Омар Эль-Хилали, Поль Лосано (Альваро Агуадо, 87'), Алекс Краль, Хавьер Пуадо (Пере Милья, 55'), Walid Cheddira (Ирвин Кардона, 68'), Jofre Carreras (Альваро Техеро, 68'), Jose Gragera Предупреждения: Jofre Carreras (26'), Марк Рока (64'), Микель Гонсалес (72'), Карлос Ромеро (74'), Серхи Альтмира (77'), Поль Лосано (82'), Омар Эль-Хилали (90 + 6')

«Бетис» с 12 очками пока на восьмом месте. «Эспаньол» с 7 очками идет 17-м.