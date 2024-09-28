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    Артета: У нас с Гвардиолой особенные отношения

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета отметил, что у него отличные отношения с рулевым «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Ранее в 5-м туре АПЛ команды в напряженном матче сыграли вничью 2:2.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Прежде всего потому, что я его люблю, восхищаюсь им, увлекаюсь его командой и всем, что он делает.

    Это спорт. Одно дело — наша профессия, другое — наши личные отношения. Если бы наши отношения могли быть испорчены из-за того, что один сыграл вничью, а другой выиграл, или после того, когда они нас победили, я бы больше с ним не общался.

    Поэтому наши отношения не такие, у нас особенные отношения. Спорт никогда не станет на пути личностных отношений между нами. Это точно», — приводит слова Артеты Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ман Сити» возглавляет АПЛ, в активе команды 13 очков. У «Арсенала» 11 баллов и 4-е место.

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