Артета: У нас с Гвардиолой особенные отношения

Наставник «Арсенала»отметил, что у него отличные отношения с рулевым «Манчестер Сити». Ранее в 5-м туре АПЛ команды в напряженном матче сыграли вничью 2:2.

«Прежде всего потому, что я его люблю, восхищаюсь им, увлекаюсь его командой и всем, что он делает.

Это спорт. Одно дело — наша профессия, другое — наши личные отношения. Если бы наши отношения могли быть испорчены из-за того, что один сыграл вничью, а другой выиграл, или после того, когда они нас победили, я бы больше с ним не общался.

Поэтому наши отношения не такие, у нас особенные отношения. Спорт никогда не станет на пути личностных отношений между нами. Это точно», — приводит слова Артеты Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

«Ман Сити» возглавляет АПЛ, в активе команды 13 очков. У «Арсенала» 11 баллов и 4-е место.