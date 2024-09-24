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    Дмитрий Черышев: Не вижу, что Винисиус — какой-то сверхъестественный футболист

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    Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о том, что форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выиграет «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Дмитрий Черышев раскритиковал бразильца за проблемы с дисциплиной на футбольном поле.

    «Награду зарабатывает футболист, который заслуживает этого не только игрой, но и поведением на поле. У Винисиуса было много неправильных действий, проблем с дисциплиной во время матчей.

    На мой взгляд, обладатель "Золотого мяча" должен показывать выдающиеся результаты и правильно себя вести. Мы помним, как показывали себя в этом плане предыдущие обладатели награды. Но я и не вижу, что Винисиус — какой-то сверхъестественный футболист, заслуживший "Золотой мяч".

    Существует очень много факторов, чтобы определить победителя "Золотого мяча". Это не минутный разговор: нужно поднимать статистику, смотреть на все топ-чемпионаты, первенства Европы и Америки. Это не просто какая-то награда, которую дают за то, что ты игрок "Реала" или "Барселоны". Его нужно заслужить», — сказал Черышев «Чемпионату».

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