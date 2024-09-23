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    Симоне Индзаги: «Милан» заслужил победу в дерби

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Милана» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась 22 сентября.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    По словам Индзаги, россонери заслуженно победили.

    «Конечно, "Милан" — очень хорошая команда. Они выступили лучше нас сегодня вечером и заслужили победу.

    У нас был неправильный подход, и мы действовали недостаточно слаженно, что редкость для нас. Мы не начали ни один тайм с правильным настроем, я пытался изменить некоторые вещи, но это не помогло ситуации.

    Мы не действовали надежно, допускали слишком много передач вразрез. Был период после того, как мы сравняли счет, примерно на 20 минут, когда у нас было еще несколько голевых моментов, но затем мы вышли на второй тайм с тем же неправильным настроем, что и в первом. Это было решающим, мы не напоминали команду.

    Нам нужно было сделать больше, и я, как тренер, должен взять на себя ответственность. Мы понимаем, что это дерби, но сегодня мы не выглядели командой, что случалось редко за последние три года», — сказал Индзаги в эфире DAZN.

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