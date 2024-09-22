Джикия остался в запасе «Химок» на матч с «Оренбургом»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Защитник Георгий Джикия впервые попал в заявку «Химок» на матч. Экс-капитан «Спартака» начнет игру на скамейке запасных.
«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Гогуа, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Мирзов, Вера, Корредера, Заболотный.
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.
Матч «Химки» — «Оренбург» пройдет 22 сентября, начало — в 14:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.