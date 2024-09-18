ПСЖ — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

одолел(1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом матче был забит на 90-й минуте. Голкипер «Жироны» Пауло Гассанига оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСЖ — Жирона 1:0 Гол: 1:0 Нуну Мендеш (90') ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра (Ли Кан Ин, 63'), Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63'), Усман Дембеле (Лукас Бералдо, 90'), Марко Асенсио (Рандаль Коло Муани, 39'), Брэдли Баркола (Дезире Дуэ, 63'), Willian Pacho Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Арнау Мартинес, Виктор Цыганков (Алехандро Франсес, 88'), Донни ван де Бек (Порту Кристиан, 58'), Ориоль Ромеу Видаль, Иван Мартин (Jhon Solis, 66'), Кристиан Стуани (Арно Данжума, 58'), Бриан Хиль (Ясер Асприлья, 66') Предупреждения: Маркос Маркиньос (17'), Ладислав Крейчи (20'), Ориоль Ромеу Видаль (43'), Пауло Гассанига (74')

В следующем матче в рамках общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Арсенала» 1-го октября, а «Жирона» встретится с «Фененоордом» 2-го числа.