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    Нойер: Я начинаю сезон не для того, чтобы попрощаться в его конце

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    Капитан «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Станет ли финал Лиги чемпионов в Мюнхене достойным завершением его карьеры? Это было бы достойным завершением сезона. Я начинаю сезон не для того, чтобы попрощаться в его конце. Я чувствую себя очень хорошо. Время покажет, как все будет дальше, смогу ли я продолжать получать от этого удовольствие и нужен ли я еще клубу», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

    Напомним, что если «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов в этом сезоне, то он станет для команды домашним.

    Что касается Нойера, то он защищает цвета «Баварии» с 2011 года.

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