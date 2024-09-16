Нойер: Я начинаю сезон не для того, чтобы попрощаться в его конце

Капитандал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.

«Станет ли финал Лиги чемпионов в Мюнхене достойным завершением его карьеры? Это было бы достойным завершением сезона. Я начинаю сезон не для того, чтобы попрощаться в его конце. Я чувствую себя очень хорошо. Время покажет, как все будет дальше, смогу ли я продолжать получать от этого удовольствие и нужен ли я еще клубу», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, что если «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов в этом сезоне, то он станет для команды домашним.

Что касается Нойера, то он защищает цвета «Баварии» с 2011 года.