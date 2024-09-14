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    Деку высказался о несостоявшемся переходе Нико Уильямса в «Барселону»

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, по какой причине клуб летом не подписал вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Тренер был первым, кто сказал, что если мы не можем обеспечить качественные трансферы, то нужно продолжать играть теми, кто есть. Мы обдумывали эти слова, не принимали спешных решений.

    Повторяю ещё раз. Мы говорили об уровне. Сегодня у нас есть Рафинья, Ферран, близко возвращение Ансу Фати, он был очень хорош в предсезонке, Ламин, и такие игроки, как Фермин или Ольмо, которые могут играть на этой позиции.

    Чтобы взять кого-нибудь, этот игрок должен быть очень высокого уровня. Не то чтобы мы не разговаривали с игроком, но у нас были другие приоритеты, которые были решающими в том, чтобы не брать ещё одного вингера в тот момент», — приводит слова Деку Sport.es.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На данный момент «Барселона» с 12 очками лидирует в таблице Примеры.

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