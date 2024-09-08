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    Клопп: Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен поддержать футболиста

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    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе футболиста Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен быть тем, кто стоит за игроком.

    Я не могу просто купиться на то, что "он бесполезен", как, кстати, поступали другие клубы — покупали игрока за € 90 млн, а затем отправляли его в аренду», — приводит слова Клоппа Mirror.

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    • Напомним, что у главного тренер «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага случился конфликт с Джейдоном Санчо, который по ходу прошлого сезона перешел в «Боруссию» Д на правах аренды. Уже этим летом полузащитник пополнил состав «Челси».

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