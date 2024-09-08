Клопп: Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен поддержать футболиста

Бывший главный тренервысказался о переходе футболистаиз

«Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен быть тем, кто стоит за игроком.

Я не могу просто купиться на то, что "он бесполезен", как, кстати, поступали другие клубы — покупали игрока за € 90 млн, а затем отправляли его в аренду», — приводит слова Клоппа Mirror.

Напомним, что у главного тренер «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага случился конфликт с Джейдоном Санчо, который по ходу прошлого сезона перешел в «Боруссию» Д на правах аренды. Уже этим летом полузащитник пополнил состав «Челси».