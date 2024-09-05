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    Ледяхов: При Станковиче «Спартак» очень хорошо готов физически

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    Экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результатах красно-белых на старте сезона.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Летом московский клуб возглавил Деян Станкович. Сейчас команда находится на 4-й строчке в таблице.

    «Самое главное — "Спартак" нашел баланс между защитой и нападением. Играет очень компактно без постоянных провалов в обороне.

    Радует, что команда очень хорошо готова физически. Держит темп все 90 минут. В последнем матче с "Рубином" полчаса играли вдесятером после удаления Зобнина. Ни в чем при этом не уступили, в том числе во владении мячом, да еще забили в меньшинстве гол.

    Сам Станкович отметил, что у команды есть характер. Видимо, у него с футболистами установился хороший контакт. В игроков удалось вселить уверенность», — приводит слова Ледяхова Bobsoccer.

    Календарь и таблица РПЛ

    В седьмом туре чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Рубин» со счетом 1:0.

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