Ледяхов: При Станковиче «Спартак» очень хорошо готов физически

Экс-тренер «Спартака»высказался о результатах красно-белых на старте сезона.

Летом московский клуб возглавил Деян Станкович. Сейчас команда находится на 4-й строчке в таблице.

«Самое главное — "Спартак" нашел баланс между защитой и нападением. Играет очень компактно без постоянных провалов в обороне.

Радует, что команда очень хорошо готова физически. Держит темп все 90 минут. В последнем матче с "Рубином" полчаса играли вдесятером после удаления Зобнина. Ни в чем при этом не уступили, в том числе во владении мячом, да еще забили в меньшинстве гол.

Сам Станкович отметил, что у команды есть характер. Видимо, у него с футболистами установился хороший контакт. В игроков удалось вселить уверенность», — приводит слова Ледяхова Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

В седьмом туре чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Рубин» со счетом 1:0.