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    «Реал» потерял очки в матче с «Лас-Пальмасом»

    «Лас-Пальмас» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Лас-Пальмас
    В матче третьего тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» и «Реал» сыграли вничью.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    В составе хозяев поля на пятой минуте отметился Альберто Молейро, а за гостей на 69-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1
    Голы: 1:0 Альберто Молейро (5'), 1:1 Винисиус Жуниор (пенальти) (69') Предупреждения: Ферлан Менди (40'), Luis Miguel Carrion (74'), Эдер Милитао (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с пятью очками идет на четвертой строчке Примеры. «Лас-Пальмас» с двумя баллами занимает 16-ю строчку.

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