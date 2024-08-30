«Лас-Пальмас» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
В составе хозяев поля на пятой минуте отметился Альберто Молейро, а за гостей на 69-й минуте отличился Винисиус Жуниор.
Футбол. Испания. Примера
Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1
Голы: 1:0 Альберто Молейро (5'), 1:1 Винисиус Жуниор (пенальти) (69') Предупреждения: Ферлан Менди (40'), Luis Miguel Carrion (74'), Эдер Милитао (88')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» с пятью очками идет на четвертой строчке Примеры. «Лас-Пальмас» с двумя баллами занимает 16-ю строчку.