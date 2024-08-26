Барриос: Кто-то думал, что «Зенит» будет постоянно громить соперников

Полузащитник «Зенита»высказался о матче с московским «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

Команда Сергея Семака разошлась миром с красно-белыми — 0:0.

«Наверное, кто‑то думал, что мы будем, как и в первых турах, постоянно громить соперников и забивать много мячей, но нет. Все максимально серьезно настраиваются на нас, но и мы выходим побеждать.

Сейчас нужно внимательно посмотреть, что нам не удалось, и улучшить эти компоненты. Впереди еще долгая дорога, мы настроены позитивно», — сказал Барриос в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После шести туров «Зенит» с 14 очками идет вторым в таблице чемпионата России.