«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор гола

на чужом поле обыграл(1:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил нападающий «быков» Виктор Са на 25-й минуте. Форвард из угла вместился в центр поля и пробил. Мяч, благодаря рикошету, попал точно в ближний угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Краснодар 0:1 Гол: 0:1 Виктор Са (25') Динамо: Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Элазар Даса, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Битело, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Кевин Кастаньо, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Диего Силва (56'), Лукас Оласа (57'), Gonzalez G. (65'), Олакунле Олусегун (66'), Фабиан Бальбуэна (77')

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.