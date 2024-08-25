Артига о ничьей с «Ахматом»: Это справедливый результат

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против(3:3).

«Болельщикам, которые не болеют за "Химки" или "Ахмат", было очень хорошо. Они увидели много голов, различных эпизодов, интересные судейские решения. Но как тренер я недоволен. Несмотря на то что в определённый момент мы вели со счётом 2:0, мы не контролировали матч. И когда "Ахмат" забил первый гол, та атмосфера им очень помогла.

В итоге я могу сказать, что ничья — это справедливый результат, потому что ни "Химки", ни "Ахмат" не играли в хороший футбол сегодня», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

После ничьи в матче с «Ахматом» подмосковная команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «Химки» сыграют против «Локомотива» 28-го августа в рамках группового этапа Кубка России.